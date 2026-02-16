Mit einem Lächeln und großen Plänen startet Neele-Ollinde Ziep aus Haldensleberin bald in einen neuen Lebensabschnitt: In Flechtingen wird jetzt der Grundstein für ihre berufliche Zukunft gelegt. Was sie erwartet und wo sie überall eingesetzt wird.

Vertragsunterzeichnung im Rathaus der Verbandsgemeinde Flechtingen: Bürgermeister Tim Krümmling, die zukünftige Auszubildende Neele-Ollinde Ziep (Mitte) und Ausbildungsleiterin Simone Klinzmann freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Flechtingen - In der Verbandsgemeinde Flechtingen gab es jetzt erfreuliche Nachrichten aus dem Rathaus: Mit der offiziellen Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages begrüßt die Verwaltung ihre neue Auszubildende.

„Ab August 2026 beginnt Neele-Ollinde Ziep ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung“, erklärte Mareike Pfeiffer, Sachbearbeiterin für Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit, in einer Pressemitteilung.

Ausbildung 2026 in der Verbandsgemeinde Flechtingen

Schon beim Termin im Rathaus war spürbar: Die 18-Jährige blickt mit großer Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. Mit einem Lächeln nahm sie nicht nur ihren Vertrag, sondern auch einen bunten Blumenstrauß als Willkommensgruß entgegen.

„Ich absolviere derzeit noch meine Fachhochschulreife im Bereich Wirtschaft an den Berufsbildenden Schulen in Haldensleben“, erklärt Neele-Ollinde Ziep. Die Abschlussprüfungen würden im Mai bevorstehen. Dies sei ein weiterer Meilenstein auf ihrem Weg ins Berufsleben.

Verwaltungsfachangestellte in der Kommunalverwaltung: Inhalte und Ablauf

Die gebürtige Haldensleberin lebt in der Kreisstadt und wird während ihrer dreijährigen Ausbildung zwischen den Dienststellen der Verbandsgemeinde, dem Landkreis Börde sowie der SIKOSA in Magdeburg pendeln. Damit lernt sie die kommunale Verwaltung aus unterschiedlichen Perspektiven kennen – praxisnah und vielseitig.

Persönlich hieß Verbandsgemeindebürgermeister Tim Krümmling die zukünftige Auszubildende willkommen. Gemeinsam mit Ausbildungsleiterin Simone Klinzmann informierte er über Inhalte, Abläufe und Schwerpunkte der Ausbildung. Drei Jahre lang wird Neele Ziep Einblicke in verschiedenste Aufgabenbereiche erhalten – von organisatorischen Abläufen über rechtliche Grundlagen bis hin zum direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern.

Pendeln zwischen Flechtingen, Landkreis Börde und SIKOSA Magdeburg

Die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung dauert insgesamt drei Jahre und verbindet praktische Arbeit in der Verwaltung mit theoretischem Unterricht. Ziel sei es, junge Menschen fundiert auf verantwortungsvolle Aufgaben im öffentlichen Dienst vorzubereiten.

„Die Verbandsgemeinde Flechtingen freut sich sehr, Neele Ziep ab August im Team begrüßen zu dürfen und wünscht ihr bereits jetzt einen erfolgreichen Start“, so Bürgermeister Krümmling.