Die Magdeburger Galerie Himmelreich zeigt in einer Ausstellung eine Auswahl der Arbeiten von Annedore Policek und Ingrid Müller-Kuberski.

Zwischen Mauer und Garten – zwei Magdeburger Künstlerinnen stellen aus

Magdeburg. - Mit der gemeinsamen Ausstellung „Natur im Innen und Außen“ von Annedore Policek und „Unterwegs“ von Ingrid Müller-Kuberski würdigt die Galerie Himmelreich ab dem 17. Februar 2026 zwei künstlerische Positionen, die seit Jahrzehnten eng mit Magdeburg verbunden sind. Die Vernissage beginnt an diesem Tag in der Einrichtung im Breiten Weg 213b um 19 Uhr. Die Ausstellung macht sichtbar, wie unterschiedlich – und zugleich ergänzend – sich künstlerische Blicke auf Natur, Stadt und Alltag entfalten können.