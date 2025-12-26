Tierisch Papageienvogel sucht Schutz vor Kälte
Nicht nur Menschen suchten während der Weihnachtsfeiertage Schutz vor der klirrenden Kälte, sondern auch Tiere - so wie ein Exot mitten in Kalbe.
Kalbe - Eine tierische Begegnung gab es am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages für einige aufmerksame Kalbenser. Sie entdeckten nämlich in einem Fassadenbogen (Erker) des ortsbildprägenden Eckhauses an der Schulstraße/Stendaler Straße einen gefiederten Zeitgenossen, der augenscheinlich nicht aus hiesigen Gefilden stammte und entsprechend fror.