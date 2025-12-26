weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Tierisch: Papageienvogel sucht Schutz vor Kälte

Tierisch Papageienvogel sucht Schutz vor Kälte

Nicht nur Menschen suchten während der Weihnachtsfeiertage Schutz vor der klirrenden Kälte, sondern auch Tiere - so wie ein Exot mitten in Kalbe.

Von Cornelia Kaiser 26.12.2025, 17:00
Der Vogel war erst auf den zweiten oder dritten Blick zu erkennen.
Der Vogel war erst auf den zweiten oder dritten Blick zu erkennen. Foto: D. Graf

Kalbe - Eine tierische Begegnung gab es am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages für einige aufmerksame Kalbenser. Sie entdeckten nämlich in einem Fassadenbogen (Erker) des ortsbildprägenden Eckhauses an der Schulstraße/Stendaler Straße einen gefiederten Zeitgenossen, der augenscheinlich nicht aus hiesigen Gefilden stammte und entsprechend fror.