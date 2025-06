32. Parksingen in Schenkenhorst erfreute einmal mehr das Publikum in der Festscheune von Familie Roitsch. Und für Dieter Lenz gab’s dazu noch eine Überraschung

Parksingen in Schenkenhorst: Musik und Chöre begeistern

Parksingen in Schenkenhorst: Mit "Auf, auf zum fröhlichen Jagen", "Im Weißen Rössel..." und "Der Spielmann" eröffnete der Gastgeber den Abend.

Schenkenhorst - Ein lauer Abend, stimmungsvolle Musik und ein Scheunenhof voller Gäste: In Schenkenhorst wurde wieder gesungen – und das nicht zum ersten Mal. Wer den Weg in das kleine Dorf an der Milde fand, wurde mit einem besonderen Chorerlebnis belohnt.