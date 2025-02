Am 8. März steigt auf Gut Zichtau bei Gardelegen die Frauentagsparty mit altmärkischer Partyband. Danach steht der zehnte Ostermarkt mit über 70 Ständen an.

Zichtau/vs. - Eine Frauentagsparty mit der altmärkischen Live-Band Tick2Loud und DJ Milton – die wird am Sonnabend, 8. März, auf Gut Zichtau gefeiert. Die Gäste können sich auf handgemachte Musik – frisch aufpoliert und im neuen Gewand – freuen mit Songs von Künstlern wie Matthias Reim, Keimzeit, Helene Fischer, ZZ Top, Spider Murphy Gang, Johannes Oerding, Andreas Bourani und vielen anderen mehr.

Aber auch eigene, großartige Kompositionen gehören zum Repertoire der Partyband. Tick2Loud – das sind Dustin Saitzek (Gitarre, Gesang, Amadeus Wedel (Schlagzeug), Lea Charlott Hoffmann (Gesang und Akkordeon), Basti Schulze (E-Gitarre), Fabian Januszewski (E-Bass), Friedemann Otto (Klavier, Keyboard) und Felix Hünemöller (Trompete, Flügelhorn). Gegründet wurde die Band im Jahr 2016.

„Mit ihrer ganz eigenen Note und der richtigen Portion Power macht die Band jede Show zu etwas Besonderem. Pure Emotionen, gute Laune und unvergessliche Momente – das ist das Markenzeichen von Tick2Loud“, versicherte Markus Böhm vom Gut Zichtau als Veranstalter. Der Eintritt kostet 25 Euro pro Person. Beginn ist um 20 Uhr.

Große Vielfalt beim Ostermarkt auf Gut Zichtau

Am Wochenende darauf, am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. März, wird es erneut viel Trubel auf dem Gutsgelände geben. Auf dem Programm steht dann der nunmehr zehnte Ostermarkt. Zahlreiche regionale und überregionale Händler und Künstler haben sich für den mittlerweile weithin bekannten Markt angemeldet. Die Besucher können sich auf eine große Vielfalt an österlichen Angeboten und Dekorationen für Haus, Hof und Garten freuen, natürlich auch geeignet für den Frühling insgesamt. Über 70 Stände werden aufgebaut sein. Gesorgt ist auch für eine gastronomische Betreuung der Besucher, unter anderem mit Kaffee und Kuchen. Vorbereitet ist außerdem eine Schlechtwetter-Variante. Der Ostermark 2025 hat an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet drei Euro pro Person. Kinder bis zu 14 Jahren haben freien Eintritt.

In den wärmeren Monaten wird es auf Gut Zichtau außerdem ein Wiedersehen geben mit den Kabarettisten aus Dresden und natürlich auch mit den Musikern von Classic Brass. Weitere Höhepunkte im Veranstaltungskalender sind ein Konzert im Rahmen des Musikfestes Altmark und der Martinsmarkt. Erstmals wird außerdem das Gut am Wochenende 24./25. Mai Austragungsort für einen Bläserwettstreit mit Gruppen aus ganz Sachsen-Anhalt sein.

Und neben solchen öffentlichen Veranstaltungen erfreut sich das Gut weiterhin sehr großer Beliebtheit als Hochzeits-Lokation, verriet Leiter Marcus Böhm.