Die einzige Hausarzt-Praxis im Gardelegener Ortsteil stellt ihre kassenärztliche Arbeit ein. Dazu gibt es widersprüchliche Informationen zur Bezahlung - für Patienten mit gravierenden Folgen ...

Patienten in Mieste sind empört: „Für mich einfach nur unmenschlich“

Die Hausarzt-Praxis in Mieste stellt ihre kassenärztliche Arbeit ein. Krankenkassen weigern sich, für die Behandlung dort zu bezahlen.

Mieste - Ab 1. Oktober ist Schluss. Dann stellt die Hausarztpraxis in Mieste ihre kassenärztliche Tätigkeit ein. Zwar hieß es zunächst, die Patienten könnten sich weiter dort behandeln lassen. Krankenkassen widersprechen dem aber. Die Miester sind sauer und die Ortsbürgermeisterin befürchtet weitreichende Folgen.