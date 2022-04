Personalmangel bei der Feuerwehr? Es brennt in Kalbe und niemand kommt zum Löschen

Nachdem in den Wochen zuvor bereits dreimal auf diesem Grundstück in Faulenhorst Feuer ausbrach, brannte das Wohnhaus Ende März 2021 nieder. Insgesamt löschte die Ortsfeuerwehr Kalbe in den Jahren 2020/21 elf Brände.

Kalbe - Er habe in den Jahren zuvor von Wünschen gesprochen, nun seien es Forderungen an die Verantwortlichen der Mildestadt, machte Kalbes Ortswehrleiter Ramón Rulff mit scharfen Worten, aber in ruhigem Ton deutlich. Und zwar am Freitagabend während der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Kalbe sowie der Löschgruppen Bühne, Karritz und Vahrholz mit Blick auf Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth.