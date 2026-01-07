Das neue Jahr wird im Pfarrbereich Kalbe-Kakerbeck eines mit einer ganz besonderen Herausforderung. Wie die aussieht, wurde beim Neujahrsempfang beleuchtet.

Klaus-Ulrich Dressel, Vorsitzender des gastgebenden Gemeindekirchenverbandes Kalbe (vorn rechts), erhob mit allen Anwesenden das Glas auf ein gutes Jahr 2026.

Kalbe - So voll war es noch nie bei einem Neujahrsempfang des Pfarrbereiches Kalbe-Kakerbeck. Und so hörten mehr als 60 Frauen und Männer aufmerksam zu, als Klaus-Ulrich Dressel, Vorsitzender des gastgebenden Gemeindekirchenverbandes Kalbe, am Dienstag gute Neuigkeiten zu verkünden hatte.