weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Neujahrsempfang: Pfarrbereich Kalbe-Kakerbeck: Erste gute Nachricht für 2026

Neujahrsempfang Pfarrbereich Kalbe-Kakerbeck: Erste gute Nachricht für 2026

Das neue Jahr wird im Pfarrbereich Kalbe-Kakerbeck eines mit einer ganz besonderen Herausforderung. Wie die aussieht, wurde beim Neujahrsempfang beleuchtet.

Von Cornelia Kaiser 07.01.2026, 18:00
Klaus-Ulrich Dressel, Vorsitzender des gastgebenden Gemeindekirchenverbandes Kalbe (vorn rechts), erhob mit allen Anwesenden das Glas auf ein gutes Jahr 2026.
Klaus-Ulrich Dressel, Vorsitzender des gastgebenden Gemeindekirchenverbandes Kalbe (vorn rechts), erhob mit allen Anwesenden das Glas auf ein gutes Jahr 2026. Foto: Cornelia Kaiser

Kalbe - So voll war es noch nie bei einem Neujahrsempfang des Pfarrbereiches Kalbe-Kakerbeck. Und so hörten mehr als 60 Frauen und Männer aufmerksam zu, als Klaus-Ulrich Dressel, Vorsitzender des gastgebenden Gemeindekirchenverbandes Kalbe, am Dienstag gute Neuigkeiten zu verkünden hatte.