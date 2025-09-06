Wagen & Winnen Kunstfestival: Christina Dietmann aus Gardelegen präsentiert in einer Fotoausstellung „Lichtblicke und Perspektiven“. Die Vernissage findet am 13. September statt.

„Lichtblicke und Perspektiven“ präsentiert Christina Dietmann aus Gardelegen im Galeriegeschoss in der Tourist-Information am Rathausplatz.

Gardelegen/vs. - Kunstperlen in Altmark und Wendland – die werden zum nunmehr 13. Mal im Rahmen des Kunstfestivals Wagen & Winnen präsentiert. Und mit dabei ist auch die Stadt Gardelegen mit einer lokalen Künstlerin und einer besonderen Ausstellung. Christina Dietmann aus Gardelegen wird ihre Fotografien am Festivalwochenende und im Anschluss bis Jahresende präsentieren. Unter dem Motto „Perspektiven und Lichtblicke“ werden spektakuläre Bilder von Pferden, Reisebilder aus England, Irland und Wales sowie Landschaftsaufnahmen aus der Altmark zu sehen sein.