Veranstaltungstipp im Harz Warum Halberstädter Dartfans die Pfeile für den guten Zweck fliegen lassen

Drei Tage wird es dauern, das große Benefizturnier des Halberstädter Dartsclubs. Die Sportler haben die Mehrzweckhalle Harsleben als Veranstaltungsort gewählt, um möglichst viele Spieler, aber auch Besucher vom 3. bis 5. Oktober begrüßen zu können. Jeder kann den guten Zweck der Veranstaltung unterstützen.