Gardelegen - In der Volksstimme-Serie „Sommer in der Altmark“ gibt es in diesem Jahr keine festen Regeln und Vorgaben. Alles ist erlaubt, wenn es denn nur irgendwie mit dem Sommer in der Altmark zu tun hat. Es wird also etwas anarchisch zugehen auf diesen Seiten. Was passt da besser zum Auftakt, als die Vorstellung einer Punkrock-Band? Und immerhin läuteten Planet Roxter aus Gardelegen den Sommer in der Altmark auch musikalisch ein – mit ihrem Auftritt beim Metal Frenzy Open Air.