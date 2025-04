Neuer Standort, neues Konzept, bewährtes Ziel: Nach der Schließung des Kidsclubs in Stendal gibt es für Kinder wieder mehrere Freizeitangebote. Wann es losgeht und was geplant ist.

Kidsclub in Stendal öffnet wieder mit neuem Konzept und an neuem Standort

Hier entsteht ein Gemeinschaftsraum: Der Kidsclub der Eckstein Sozialdiakonie in Stendal öffnet an neuem Standort. Clubleiter Samuel Kloft freut sich auf die anstehende Eröffnung.

Stendal - Jahrelang war der Kidsclub in der Heinrich-Zille-Straße in Stendal fester Anlaufpunkt für zahlreiche Kinder im Stadtseegebiet. Doch dann war Schluss. Nun gibt es gute Nachrichten: Der Club der Eckstein Sozialdiakonie öffnet wieder seine Türen – an neuem Standort und mit neuem Konzept.