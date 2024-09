Schaden in fünfstelliger Höhe entstand bei einem Feuer am Wochenende auf einem Betriebsgelände am Lindenberg. Warum die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise hofft...

Gardelegen - Böse Überraschung für den Gardelegener Unternehmer Detlef Schumann am Samstagnachmittag: Auf dem Betriebsgelände am Lindenberg in Gardelegen stand ein VW Crafter in Flammen.

Schumann berichtet, er habe selbst noch versucht, mit einem Feuerlöscher eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern – vergeblich. Glücklicher Weise sei die alarmierte Feuerwehr extrem schnell vor Ort gewesen, denn das Fahrzeug stand relativ nahe am Firmengebäude. Dort seien dank des Einsatzes der 26 Kameraden nach einer ersten Bilanz nur die Regenrinne und Beleuchtung in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch teures Werkzeug, das sich im hinteren Teil des Fahrzeuges befand, konnte wohl noch gerettet werden.

Brandursache ist noch unklar

Wie genau es zu dem Feuer kam, ob durch einen technischen Defekt, oder gar Brandstiftung, ist noch unklar. Der Wagen befand sich auf dem eingezäunten Haustechnik-Firmengelände. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache werden derzeit vorangetrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzwedel unter Telefon 03901/848-0 entgegen.