Potzehne. - Risse am Beckenrand, enorm hoher Wasserverlust und zu wenig Platz für Schwimmer – so sieht die Situation des in die Jahre gekommenen Freibades in Potzehne aus. Trotz all der offensichtlichen Probleme ist das Bad immer noch der erste Anlaufpunkt für viele Familien und Alteingesessene in der Region.