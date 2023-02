Im Schuljahr 2012/13 startete in Gardelegen mit der Bildungsform „Produktives Lernen“ ein besonderes Angebot für praxisbegabte Jugendliche. Eine Erfolgsgeschichte...

Produktives Lernen in Gardelegen

Felix Gille aus Kunrau (rechts) absolviert ein Praktikum bei der Klötzer Meshpack GmbH und erklärt Max Fricke (links) und Kevin Bühring seine Aufgaben und die Arbeit an der Maschine.

Gardelegen - Niklas Müller aus Solpke hat seinen Traumberuf gefunden, seitdem er in der Jercheler Landwirts GbR sein Praktikum absolviert. Er möchte in dem Betrieb Landwirt werden. Und die Aussichten auf einen Ausbildungsplatz sind sehr gut. Er hat ihn so gut wie sicher. Derzeit ist er dabei, den Traktorführerschein, eine Voraussetzung für den Beruf, zu machen. Er kam über „Produktives Lernen“ zum Erfolg. Wie funktioniert das?