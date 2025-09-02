Hauptsächlich um Probleme ging es am Montag beim Besuch des Ministerpräsident in Kalbe - aber auch darum, wie eine Schule aus ihrer Situation noch das Beste herausholt.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (von rechts) ließ sich von Leiterin Susann Appelmann durch die Sekundarschule Kalbe führen.

Kalbe. - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat am Montag die Danneil-Sekundarschule in Kalbe besucht. „Ich habe mir bewusst diese Schule ausgesucht“, betonte der Ministerpräsident. Er bekam dann auch viele Probleme, mit denen Schulen im ländlichen Raum zu kämpfen haben, aus erster Hand geschildert.