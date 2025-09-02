weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Lehrermangel und Sorgen der Schüler: Rainer Haseloff hört in Kalbes Sekundarschule Pädagogen und Kindern zu.

Hauptsächlich um Probleme ging es am Montag beim Besuch des Ministerpräsident in Kalbe - aber auch darum, wie eine Schule aus ihrer Situation noch das Beste herausholt.

Von Marco Heide 02.09.2025, 06:00
Ministerpräsident Reiner Haseloff (von rechts) ließ sich von Leiterin Susann Appelmann durch die Sekundarschule Kalbe führen. Foto: Marco Heide

Kalbe. - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat am Montag die Danneil-Sekundarschule in Kalbe besucht. „Ich habe mir bewusst diese Schule ausgesucht“, betonte der Ministerpräsident. Er bekam dann auch viele Probleme, mit denen Schulen im ländlichen Raum zu kämpfen haben, aus erster Hand geschildert.