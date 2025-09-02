Lehrermangel und Sorgen der Schüler Rainer Haseloff hört in Kalbes Sekundarschule Pädagogen und Kindern zu.
Hauptsächlich um Probleme ging es am Montag beim Besuch des Ministerpräsident in Kalbe - aber auch darum, wie eine Schule aus ihrer Situation noch das Beste herausholt.
Kalbe. - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat am Montag die Danneil-Sekundarschule in Kalbe besucht. „Ich habe mir bewusst diese Schule ausgesucht“, betonte der Ministerpräsident. Er bekam dann auch viele Probleme, mit denen Schulen im ländlichen Raum zu kämpfen haben, aus erster Hand geschildert.