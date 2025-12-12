Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember wird die Strecke der Regionalbahnlinie RB 35 zwischen Stendal und Wolfsburg komplett gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen sorgt für Ersatz, jedoch mit deutlich längeren Fahrzeiten.

Ratlosigkeit: Was passiert mit Pendlern und Reisenden, wenn die RB 35 ab Montag ausfällt?

Ab Januar bleibt der neue Bahnsteig in Gardelegen erstmal leer – und zwar mindestens für ein Jahr.

Gardelegen. - Mit dem Fahrplanwechsel morgen Abend müssen sich Pendler, Schüler und Reisende auf erhebliche Veränderungen einstellen. Der Regionalzug RB 35 – eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen – wird am Sonntagabend zum letzten Mal die Strecke zwischen Stendal und Wolfsburg und umgekehrt bedienen. Ab Montag, 15. Dezember, wird auf dem gesamten Laufweg der Regionalbahnlinie ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.