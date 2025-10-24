weather wolkig
  4. Mehreren Vorfällen im Bahnverkehr: Wie sicher ist die ICE-Strecke Wolfsburg–Stendal?

Innerhalb von nur vier Monaten gab auf den Gleisen zwischen Wolfsburg und Gardelegen vier Todesfälle. Ist die Strecke ein Hotspot für tödliche Zusammenstöße?

Von Elisa Schulz 24.10.2025, 09:42
In diesem Jahr gab es innerhalb von vier Monaten vier tödliche Unfälle im Bereich Gardelegen.
In diesem Jahr gab es innerhalb von vier Monaten vier tödliche Unfälle im Bereich Gardelegen.

Altmarkkreis. - Am Sonntag, 28. September, gegen 10.30 Uhr muss ein ICE auf der Strecke Wolfsburg–Stendal bei Lenz plötzlich stoppen: Ein Mensch wurde tödlich verletzt – aller Wahrscheinlichkeit nach ein Suizid. Zumindest ist das die Annahme der Polizei. Bahn, Leitstelle und Feuerwehr Mieste evakuieren den Zug, die Fahrgäste steigen auf freier Strecke um.