Der ewige Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner nach dem Extrem-Befall im vorigen Jahr soll in die nächste Runde gehen. Der Zeitplan allerdings ist eng.

Raupen-Tod aus der Luft - Hubschraubereinsatz im Drömling?

Wenn im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner alles nach Plan verläuft, soll es für den Drömling eine flächendeckende Überfliegung geben. Mit den Düsen sprüht der Hubschrauber gezielt ein Biozid auf befallene Gebiete.

Drömling. - Es ist ein sportliches Ziel, aber offenbar sind viele beteiligte Akteure durchaus optimistisch, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Allen voran Steve Kanitz, Landrat im Altmarkkreis Salzwedel und Chef einer Task-Force zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS) im Drömling. Es könnte aber auch eng werden.