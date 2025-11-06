Nachwuchsförderung im Radsport Ausrichter des Spee-Cup: Neue Rennräder für den Genthiner Radsportclub
Große Freude bei Junirsportlern in Genthin: Drei lokale Unternehmen statten die Kindertrainingsgruppe des Genthiner Radsportclubs mit neuen Rennrädern aus.
Aktualisiert: 06.11.2025, 16:44
Genthin - Große Freude herrschte in der vergangenen Woche auf der Radrennbahn im Genthiner Volkspark. Die neu gegründete Kindertrainingsgruppe des Genthiner Radsportclubs 66 (GRC) durfte drei nagelneue Rennräder in Empfang nehmen.