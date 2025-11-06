Beliebtes Ausflugsziel Für 1,2 Millionen Euro: Wie Magdeburgs Elbauenpark attraktiver werden soll
Der Elbauenpark in Magdeburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Damit die Attraktivität weiter steigt, hat der Stadtrat nun den Weg geebnet. Es werden 1,2 Millionen Euro investiert.
Aktualisiert: 06.11.2025, 16:12
Magdeburg. - Es gab keinen Diskussionsbedarf, der Magdeburger Stadtrat ist sich einig: Der Elbauenpark soll mehr Attraktionen erhalten. 1,2 Millionen Euro werden für 2026 und 2027 bereitgestellt. Was alles geplant ist.