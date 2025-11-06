weather heiter
  Elbauenpark Magdeburg: 1,2 Millionen Euro für neue Attraktionen

Beliebtes Ausflugsziel Für 1,2 Millionen Euro: Wie Magdeburgs Elbauenpark attraktiver werden soll

Der Elbauenpark in Magdeburg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Damit die Attraktivität weiter steigt, hat der Stadtrat nun den Weg geebnet. Es werden 1,2 Millionen Euro investiert.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 06.11.2025, 16:12
Die Sommerrodelbahn im Elbauenpark ist beliebt. Der Magdeburger Park soll attraktiver werden. Archivfoto: Uli Lücke

Magdeburg. - Es gab keinen Diskussionsbedarf, der Magdeburger Stadtrat ist sich einig: Der Elbauenpark soll mehr Attraktionen erhalten. 1,2 Millionen Euro werden für 2026 und 2027 bereitgestellt. Was alles geplant ist.