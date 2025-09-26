weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Rothirsch Heinrich und die besondere Verbindung zu einer Seniorin

Außergewöhnliche Tier-Mensch-Beziehung Wie ein Rothirsch das Leben einer 89-Jährigen bereichert

Im altmärkischen Zichtau pflegt eine Seniorin eine einzigartige Freundschaft mit einem Rothirsch. Tägliche Besuche geben ihr Kraft - und dem Tier Sicherheit.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 26.09.2025, 12:13
Nur von Weitem zu bestauenen: Christa von der Herberg mit Hirsch Heinrich auf dem Gut Zichtau. Täglich besucht die 89-Jährige das Tier, mittlerweile haben die beiden eine innige Verbindung aufgebaut. Während er vor anderen davonläuft, wartet er auf sie am Zaun und lässt sich von ihr aus der Hand füttern.
Nur von Weitem zu bestauenen: Christa von der Herberg mit Hirsch Heinrich auf dem Gut Zichtau. Täglich besucht die 89-Jährige das Tier, mittlerweile haben die beiden eine innige Verbindung aufgebaut. Während er vor anderen davonläuft, wartet er auf sie am Zaun und lässt sich von ihr aus der Hand füttern. Foto: Anna Maria Sternhagen

Zichtau. - Schon von Weitem ist das Rotwild-Männchen zu sehen. Muskulöser Körperbau mit braun-rotem Fell, gekrönt mit einem prächtigen Geweih. Kein Geringerer als Hirsch Heinrich. Zusammen mit seinem Rudel aus mehr als 20 Tieren, lebt er in dem fünf Hektar großen Rotwildgehege auf Gut in Zichtau.