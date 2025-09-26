Nur von Weitem zu bestauenen: Christa von der Herberg mit Hirsch Heinrich auf dem Gut Zichtau. Täglich besucht die 89-Jährige das Tier, mittlerweile haben die beiden eine innige Verbindung aufgebaut. Während er vor anderen davonläuft, wartet er auf sie am Zaun und lässt sich von ihr aus der Hand füttern.

Foto: Anna Maria Sternhagen