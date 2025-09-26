Die Kameraden der Ortswehr Westeregeln haben Grund zum Feiern. Dort wurde ein nagelneues, rund 387.000 Euro teures Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 in Dienst gestellt.

Nach der Ankunft vor dem Feuerwehrgerätehaus in Westeregeln übergab Martin Braune (2.v.l.) im Beisein von Bürgermeister Tim Heberling (r.) und des Verbandsgemeinde-Wehrleiters Michael Kieler den Schlüssel für das neue Löschfahrzeug an den Ortswehrleiter Nick Spangenberg.

Westeregeln. - Für die Kameradinnen und Kameraden der Ortswehr Westeregeln war der Mittwoch ein ganz besonderer Tag. Denn nach 31 Jahren wurde dort wieder ein neues Löschfahrzeug erwartet. Die Ankunft des fabrikneuen Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) mit 4.000 Litern Wasser an Bord, das nach den Wünschen der Westeregelner von der Firma Magirus in Ulm gebaut und ausgestattet wurde, wurde mit einem ganz kleinen Feuerwerk und Fackeln gebührend gefeiert. Kurz zuvor erklangen die Kirchenglocken. Wenn das kein gutes Zeichen ist.