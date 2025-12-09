weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Tierwohl: Schockierend: Ausgesetzter Schäferhund sitzt immernoch im Tierheim

Der schmucke Schäferhund, der Ende November allein durch Estedt lief, sitzt noch immer im Tierheim. Bisher konnte kein Halter ermittelt werden. Jetzt soll sich alles zum Guten wenden.

Von Stefanie Herrmann 09.12.2025, 19:00
Der Schäferhund Taro ist immer noch im Tierheim Gardelegen und hofft auf eine Abholung. Hier sitzt er brav neben der Tierheim-Mitarbeiterin Lena Peters. Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen. - In einem Haushalt geht ja schnell mal was verloren: Socken, irgendwelche Unterlagen, Schlüssel. Manchmal bleibt das sogar eine ganze Weile unbemerkt. Aber wenn ein Deutscher Schäferhund „verloren geht“, dann fällt das schon auf – sollte man meinen.