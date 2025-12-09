Der schmucke Schäferhund, der Ende November allein durch Estedt lief, sitzt noch immer im Tierheim. Bisher konnte kein Halter ermittelt werden. Jetzt soll sich alles zum Guten wenden.

Der Schäferhund Taro ist immer noch im Tierheim Gardelegen und hofft auf eine Abholung. Hier sitzt er brav neben der Tierheim-Mitarbeiterin Lena Peters.

Gardelegen. - In einem Haushalt geht ja schnell mal was verloren: Socken, irgendwelche Unterlagen, Schlüssel. Manchmal bleibt das sogar eine ganze Weile unbemerkt. Aber wenn ein Deutscher Schäferhund „verloren geht“, dann fällt das schon auf – sollte man meinen.