Sekundarschule Kalbe sucht Seiteneinsteiger ins Lehramt

Die Personalsituation in der Sekundarschule Johann Friedrich Danneil Kalbe ist, wie auch in vielen anderen Schulen im Land, sehr angespannt. Es fehlen Lehrer

In der Sekundarschule Kalbe herrscht Lehrermangel. Dem will das Land mit neu gewonnenen Lehrkräften im Seiteneinstieg begegnen. Eine Infoveranstaltung wird in Kalbe angeboten.

Kalbe - Lehrermangel an der Sekundarschule Johann Friedrich Danneil Kalbe. Und in den kommenden Jahren werden sich weitere in den Ruhestand verabschieden. Wie kann es in der Sekundarschule Kalbe weitergehen? Welche Maßnahmen können getroffen werden, um dem entgegenzuwirken?