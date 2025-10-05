weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Termin für 2026 steht schon: Simson-Rrennen in Vahrholz: Sieger liegen vier Runden vorn

Das Simson-Rennen in Vahrholz hat erneut weit mehr als 100 Teams, aber auch Dutzende Solofahrer in die Region gebracht und unzählige Besucher angelockt.

Von Cornelia Kaiser Aktualisiert: 05.10.2025, 18:01
Das Siegerteam Pöche Motorsport by Abel nach dem 24-Stunden-Simsonrennen.
Das Siegerteam Pöche Motorsport by Abel nach dem 24-Stunden-Simsonrennen. Foto: Cornelia Kaiser

Vahrholz - Simson-Mopeds gelten als unkaputtbar. Warum das so ist, zeigte sich einmal mehr am Wochenende in Vahrholz. Besonders Sonnabend stellten sich dort Menschen und Maschinen einer herausfordernden Schlammschlacht, bedingt durch Regengüsse, die aber zum Sonntag hin nachließen.