Ausgelassene Stimmung - trotz stürmischen Böen: Viele Oschersleber und Gäste flanierten am Sonntag, 5. Oktober, durch die Innenstadt. Rund 85 Aussteller boten lokale kulinarische Leckerbissen und weitere besondere Highlights an.

So wurde der Tag der Regionen 2025 in Oschersleben gefeiert

Zur Eröffnung der Tag der Regionen wurde traditionell der Erntedankkorb des Bauernverbandes Börde an die Vertreter der Stadt Oschersleben und des Landkreises Börde übergeben.

Oschersleben. - Zahlreiche Oschersleber und Gäste von Nah und Fern haben sich am Sonntag, 5. Oktober, auf den Weg in die Innenstadt begeben. Zum Tag der Regionen konnten sie sich überzeugen, was der Landkreis Börde alles zu bieten hat. Rund 85 Aussteller säumten die Flaniermeile, die sich vom Marktplatz, über die Halberstädter Straße sowie die Hornhäuser Straße erstreckte.