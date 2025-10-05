Starke Aktion der FCM-Fans in Magdeburg vorm Zweitbundesligaspiel gegen die SV Elversberg. Außerhalb des Stadions sang man sich hinter der Nordtribüne von Block U gemeinsam ein. Ein Zeichen an die Spieler des 1. FC Magdeburg - leider half es nichts. Der FCM verlor.

Magdeburg - Wie so oft in brenzligen Situationen haben die Fans um die Ultra-Szene des Block U zur bedingungslosen Unterstützung aufgerufen. Damit es im Heimspiel gegen die SV Elversberg klappt, wurden alle Fans aufgerufen, sich schon frühzeitig hinter dem Block U, der Nordtribüne, einzufinden.

Appell der FCM-Fans im Internet

Dort haben sich schließlich Tausende Fans auf das Spiel eingestimmt und sich zum 1. FC Magdeburg bekannt. Zuvor hatte der Block U im Internet dazu aufgerufen.

In dem Appell hatte es unter anderen geheißen:

„Der Blick auf die Tabelle tut dieser Tage richtig weh und in allen von uns regt sich ein Widerstand, der gegen diese Situation ankämpfen will. Unsere Mittel auf den Rängen sind sicherlich beschränkt, aber wir glauben am morgigen Sonntag felsenfest an den Heimsieg.

Als die Mannschaft in Karlsruhe geschlagen an den Zaun zum Gästeblock kam, da sprachen wir ihr Mut zu. Trotz der Niederlage war von einem Schritt in die richtige Richtung die Rede. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mannschaft morgen im Heinz-Krügel-Stadion Ehrgeiz, Leidenschaft und Siegeswillen an den Tag legen wird, um diesmal endlich als Sieger vom Platz zu gehen!

Block U wird da sein - Block U ist heiß

Wir werden es ihr auf den Rängen gleichtun und von der ersten Minute an mit voller Kraft auf Sieg gehen. Wir sind gewillt unserer Mannschaft den Rücken zu stärken und ihr zu zeigen, dass wir gemeinsam mit ihr für den Sieg eintreten. Block U ist heiß, Block U wird da sein und Block U wird versuchen, alle Clubfans schon lange Zeit vor dem Spiel zu motivieren.“

Premiere am Heinz-Krügel-Stadion (Avnet-Arena)

Alle Clubfans waren aufgerufen, sich bereits um 12.15 Uhr hinter der Nordkurve zu versammeln. Dort werden wollte man den Spieltag mit motivierenden Worten einleiten und sich gegenseitig einsingen und heiß machen, hieß es weiter.

Man wolle somit auf ein Mittel zurückgreifen, welches man in der Form im Heinz-Krügel-Stadion noch nie genutzt habe, von dem man aber glaube, dass es für die Fans auf den Rängen und für die Mannschaft auf dem Rasen der entscheidende Faktor sein könne.

Krise beim 1. FC Magdeburg verschärft sich weiter

Am Ende half auch der bärenstarke Support der Magdeburger Fans nichts. Die FCM-Kicker gingen gegen die SV Elversberg mit 0:4 unter.

Die Krise beim Traditionsklub verschärft sich somit weiter.