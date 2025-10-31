Großer Bahnhof für den Neuzugang im Fuhrpark der Kalbenser Brandbekämpfer: Er löst einen Ringtausch innerhalb der Stadtfeuerwehr aus.

Sondersignale bei Ankunft des neuen Tankers der Feuerwehr Kalbe

Gerätewart Matthias Lemm steuerte den neuen Tanker rückwärts auf den Hof des Gerätehauses Kalbe.

Kalbe - Bürgermeister Andreas Pietsch hielt sein Handy nach oben. Denn diesen Moment wollte er nicht undokumentiert lassen. Um ihn herum eine ohrenbetäubende Lautstärke. Denn bei allen verfügbaren Fahrzeugen der Kalbenser Feuerwehr wurde gleichzeitig das Sondersignal angeschaltet. Doch welchen Anlass gab es dafür?