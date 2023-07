Uli Jelinski (rechts) und Michael Kuffner, beide Vorstandsmitglieder der Raiffeisenbank Kalbe-Bismark, berichten über das Ergebnis der Generalversammlung per schriftlichem Umlaufverfahren.

Kalbe - Inflationsgeschehen, abrupte Zinswende der Europäischen Zentralbank sowie geopolitische Ereignisse – allen voran der Krieg in der Ukraine – prägen das Finanzgeschehen weltweit. Auch an der Raiffeisenbank Kalbe-Bismark geht diese Entwicklung nicht vorbei. Doch insgesamt zeigt sich der Vorstand mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 zufrieden. So konnte das Betriebsergebnis gesteigert werden.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7,7 Prozent auf 126 Millionen Euro gesteigert. Das gesamte betreute Kundenvolumen stieg auf 195 Millionen Euro. Uli Jelinski, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Kalbe-Bismark, begründet diesen Trends in erster Linie mit dem überdurchschnittlichen Wachstum der Guthaben auf den Girokonten sowie Spar- und Termineinlagen. Die Menschen halten ihr Geld eher zusammen. „Der Spargedanke rückt wieder stärker in den Vordergrund.“

Zu beobachten sei aber auch, dass die Kunden ihr Geld eher kurz- bis mittelfristig anlegen. „Langfristige Anlagen sind derzeit nicht gefragt. Das liegt daran, dass die Menschen nicht wissen, was kommt. Sie wollen sich nicht festlegen“, äußert Vorstandsmitglied Michael Kuffner. Der Wunsch nach Sicherheit sei bei den Kunden spürbar. „Gerade der Zusammenbruch von Großbanken in den USA und zuletzt die Rettung der Schweizer Großbank Credit Suisse bestätigten uns darin, dass die persönliche Beratung vor Ort der wichtigste Bestandteil einer vertrauensvollen Kundenbeziehung ist.“ Nutzen Kunden digitale Angebote, um ihre Konten zu verwalten oder Zahlungen zu überweisen, stehe bei der Beratung der persönliche Kontakt im Vordergrund. „Vertrauen ist nicht digitalisierbar“, so Michael Kuffner.

Auf Sicherheit und Beratung setzen die Kunden auch im Kreditsektor. Bis Mitte des vergangenen Jahres waren die Kreditanfragen in ähnlicher Anzahl wie in den Vorjahren eingegangen. Doch mit der einsetzenden Inflation kam es dann zum Einbruch und das sowohl in der Altmark als auch bundesweit, berichtet Uli Jelinski. Hinzu kamen explodierende Baupreise. Kreditanfragen von Häuslebauern seien derzeit verhalten. Wenn es Kreditanfragen gibt, dann eher für Investitionen in Solaranlagen.

Der Großteil des Klientels der Raiffeisenbank Kalbe-Bismark sind Privatkunden. Bei den Geschäftskunden dominiert der Landwirtschaftssektor, gefolgt von mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetrieben.

Die Genossenschaft hat 2149 Mitglieder per Stand vom 31. Dezember 2022. Damit sind mehr als 30 Prozent der Kunden der Raiffeisenbank Kalbe-Bismark auch Teilhaber und Mitglied der Genossenschaft. Rund 70 Neumitglieder seien in diesem Jahr bereits hinzugekommen, so Kuffner.

Aufgrund des zufriedenstellenden Geschäftsjahres schüttet das Geldinstitut eine Dividende in Höhe von drei Prozent aus. Das entspricht rund 49.000 Euro. Diese sind bereits an die Mitglieder ausgezahlt worden.

Die Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 erfolgte zum dritten Mal in Folge im schriftlichen Umlaufverfahren. „Das hat sich bewährt. Die Reichweite ist größer“, so Jelinski. Zudem sei es ökologisch nachhaltiger, da die Mitglieder sich nicht auf den Weg zur Versammlung machen müssten. Dennoch soll auf eine Veranstaltung nicht verzichtet werden. Anfang Juni gab es ein Sommerfest an der Treffenfeldscheune Könnigde.

Turnusgemäß erfolgten im Zuge der Generalversammlung Wahlen für den Aufsichtsrat. Aufsichtsratsmitglieder sind: Frank Wilke (Jeetze, Aufsichtsratsvorsitzender), Ernst Michaels (Gartow, stellvertretender Vorsitzender), Martina Hemstedt (Packebusch), Heiko Gabriel (Kalbe), Stephan Morgenroth (Dobberkau) und Otto Meier (Späningen).