Betonklotz statt Backhaus Spott über Gardelegens „Denkmal“: „Ramses Sarkophag war billiger“
Denkmalschützer machen sich über den Betonklotz lustig, der statt des Backhauses auf dem Hof des Großen Hospitals steht. Die „Sehenswürdigkeit“ kostete 100.000 Euro.
Aktualisiert: 25.09.2025, 17:47
Gardelegen. - Denkmaltag ist gerade vorbei. Hunderte Gardelegener ließen sich wieder begeistern - in diesem Jahr unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ Ein Slogan, der in Anbetracht der Entwicklung rund um das Backhaus für den Verein „Freunde Großes Hospital zu Gardelegen“ wie Hohn klingt.