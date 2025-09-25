Die Kiebitzberg-Schiffswerft Havelberg startet mit solarbetriebenen Katamaranen eine neue Serie. „PonTom“ steht Gästen am Arthotel für die Ausleihe bereit.

Havelberg: Bei Ausflug auf der Havel treibt Sonnenenergie Boot an

„Elsa 2“ liegt seit dieser Woche am Bootssteg unterhalb des Arthotels in Havelberg an. Der Katamaran kann von Hotelgästen und anderen Interessierten gemietet werden, berichtet Hotelmanager Felix Goder.

Havelberg. - Leise surrt der Motor, als die „Elsa 2“ am Bootssteg des Arthotels Kiebitzberg in Havelberg ablegt. Die Sonne lacht am strahlend blauen Himmel. Das ist gut für die Solarpaneele, die einerseits dafür sorgen, dass das Boot vorankommt, und andererseits Schattenspender sind. Der Katamaran „PonTom 9.0“ gehört zur neuen Serie aus der Kiebitzberg Schiffswerft, die Ausflugsboote wie die Elsa genauso umfasst wie Kajüt- und Hausboote.