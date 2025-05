Ab 2026 soll in Gardelegen der Ball auch auf Kunstrasen rollen. Der SSV 80 Gardelegen bietet dafür in einer besonderen Aktion noch kleine Teile des neuen Rasens an.

Gardelegen - Beim SSV 80 Gardelegen läuft es richtig gut. 439 Mitglieder, davon 251 Kinder und Jugendliche sind in der Sektion Fußball aktiv. Bis auf die A-Jugend sind alle Altersklassen von der G-Jugend an besetzt, teils sogar mit zwei und mehr Mannschaften. Die erste Männermannschaft spielt in der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse des Landes Sachsen-Anhalt.Insgesamt sind es so viele Teams und Spieler, dass der Verein mit seinen drei Rasenplätzen kaum noch auskommt. Gerade am „Großkampftag“, dem Freitag, sei man am Limit, erklärt der Vorstand. Schon seit mehr als zehn Jahren haben die Kicker, deren Zahl ständig wächst, daher einen sehnlichen Wunsch: einen Kunstrasenplatz. Und dem sind sie jetzt nah wie nie.