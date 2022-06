Stadt Gardelegen plant den dritten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Wenn alles nach Plan verläuft, wird in diesem Jahr ein weiteres Feuerwehrgerätehausprojekt in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen auf den Weg gebracht. Das wäre dann der dritte Neubau innerhalb von zwei Jahren.

Gardelegen - Ein neues Gerätehaus wird aktuell in Estedt gebaut. Die Einweihung soll in diesem Jahr gefeiert werden. Ebenso soll in diesem Jahr noch ein Neubau in Solpke folgen. Und es haben bereits die Vorbereitungen für ein drittes Neubauprojekt begonnen.