Die Hansestadt Gardelegen will die Kita Drömlingshüpfer in Mieste erweitern. Die Baugenehmigung ist erteilt, jedoch gibt es 19 Auflagen, die erfüllt werden müssen.

Stadt Gardelegen will noch in diesem Jahr in Mieste bauen

Mieste - Noch in diesem Jahr soll es losgehen mit dem Erweiterungsbau an der Kita Drömlingshüpfer in Mieste. Denn mittlerweile liege für das Vorhaben nun auch eine Baugenehmigung vor, informierte Stadt-Bauamtsleiter Ottmar Wiesel in der jüngsten Sitzung des Gardelegener Stadtrates.