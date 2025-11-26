In Gardelegen beginnen die Vorbereitungen für die Advents- und Weihnachtszeit. Neben einem neuen Standort für den Weihnachtsmarkt stehen bewährte Aktionen wie das Adventsschimmern, die Nikolausstiefelaktion und der lebendige Adventskalender auf dem Programm.

Standortwechsel: Wo findet der Gardelegener Weihnachtsmarkt in diesem Jahr statt?

Am dritten Adventswochenende findet der Gardelegener Weihnachtsmarkt 2025 statt, allerdings nicht auf dem Rathausplatz.

Gardelegen - Ja, es ist wieder soweit, es weihnachtet in Gardelegen mit beliebten, traditionellen Angeboten, wie Nikolausaktion und Weihnachtsmarkt. Und doch gibt es in diesem Jahr einige Änderungen. Und dazu gehört zweifellos der Standort des Weihnachtsmarktes 2025.