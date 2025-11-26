Die Stadt Oberharz am Brocken will die Kita-Gebühren erstmals seit 2014 ändern. Gegen den Beschluss hatte der Elternbeirat der Kindertagesstätten im Oberharz einen offenen Brief formuliert. Nun wurden Kompromissvorschläge ins Spiel gebracht.

Kita-Gebühren im Oberharz sollen steigen: Wie Erhöhung abgeschwächt werden soll

In welcher Form die Kita-Gebühren in der Stadt Oberharz am Brocken angepasst werden, entscheidet sich im Stadtrat am 2. Dezember 2025.

Stadt Oberharz am Brocken. - In der Stadt Oberharz am Brocken sollen erstmals seit 2014 die Kita-Kostenbeiträge erhöht werden. Der Elternbeirat der Kindertagesstätten der Oberharz-Stadt hatte auf den Beschluss mit einem offenen Brief reagiert. Und eigene Forderungen formuliert, um die für 2026 geplante Erhöhung abzuschwächen. Nun liegen Anträge vor, um die Beschlussvorlage zu ändern.