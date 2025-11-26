Der „City Friseur“ am Bahnhof in Tangerhütte begeht am 2. Dezember sein Jubiläum und setzt auf Tradition und auf moderne Technik.

Jeannette Kneip vor ihrem „City Friseur“ in Tangerhütte. Das Geschäft gibt es seit 35 Jahren gleich am zentralen Bahnübergang.

Tangerhütte. - Den „City Friseur“ in Tangerhütte gibt es seit 35 Jahren und das in der Hand einer Familie. Das soll am 2. Dezember gefeiert werden. Inhaberin Jeannette Kneip, die das Geschäft von ihrer Mutter und den Großeltern übernommen hat, führt den Betrieb mit neun Angestellten, davon drei im Bereich Kosmetik, in die Zukunft. Mit einem neuen Online-Buchungssystem, einer modernen Homepage und Plänen für Social-Media-Auftritte will die Friseurmeisterin mit Auszeichnung Familiengeschichte in die moderne, digitale Welt mitnehmen.