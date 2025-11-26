Seit Sanierungsende der B 246 in Königsborn rasen Autofahrer wieder durch die kleine Ortschaft. Nun hat die Polizei kontrolliert - mit überraschendem Ergebnis.

Nach Raser-Alarm in Königsborn: So lief die Polizei-Kontrolle an der B 246

Polizei-Messbeamter Andreas Seitz überprüft auf der Möckerner Straße in Königsborn die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Königsborn. - Das Sanierungsende der B 246 in Königsborn sollte eigentlich ein Grund zur Freude sein. Doch die Raser innerhalb der Ortschaft trüben die Begeisterung unter den Anwohnern deutlich. Nun hat die Polizei in der Ortslage kontrolliert - die Ergebnisse überraschen und erklären ein Phänomen, das deutschlandweit auf die Blitzer-Quote drückt.