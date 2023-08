Der Nahkauf befindet sich in einem Wohn- und Geschäftskomplex an der Ecke Vahrholzer Straße/Thälmannstraße in Kalbe.

Kalbe - „Supermarkt in einem sehr guten Zustand (Teileigentum)“: Unter dieser Überschrift wird auf einer bekannten Internetplattform der Kalbenser Nahkauf zum Verkauf angeboten. Das Ganze sorgt für reichlich Gesprächsstoff in der Milde-Stadt, zumal dort in nächster Zeit ja auch ein neuer Edeka und damit ein vierter Lebensmittelmarkt eröffnet werden soll. Steht das Verkaufsangebot damit in Zusammenhang?

Mitnichten. „Es existiert ein langfristiger Mietvertrag mit dem jetzigen Betreiber.“ Und an dem werde auch nicht gerüttelt, wie auf Volksstimme-Anfrage vonseiten der in Niedersachsen ansässigen Geschäftsführung der Eigentümerin zu erfahren war. Letztere ist demnach eine Gemeinschaft, zu der rund 20 Personen zählen sollen. Und eine dieser Personen habe offenbar einen Verkaufsversuch gestartet, wie es nun hieß.

Eigentümergemeinschaft mit rund 20 Mitgliedern

Dieser fällt im Internet sehr konkret aus. Auch wenn dort ganz klar von Teileigentum die Rede ist, das durchaus veräußert werden kann, befeuert das Angebot natürlich die Gerüchteküche, was die Zukunft des Marktes betrifft. Er und seine Ausstattung werden genau beschrieben.

Demnach weise das Objekt eine Verkaufsfläche von 1700 Quadratmetern auf, der Zustand sei „gepflegt“ und es gebe insgesamt 80 Pkw-Stellplätze, wobei sich diese in Gemeinschaftseigentum befänden. Die Lage sei insgesamt „sehr zentral und mit guter Anbindung“, heißt es im Angebot weiter.

Acht Minuten bis zur nächsten Autobahn?

Etwas irritierend sind allerdings die dortigen Angaben zu den Lagekriterien. So sei die nächste Autobahn angeblich in acht Minuten erreichbar, der nächste Flughafen in 20 Minuten. Davon jedoch können die Kalbenser, und insgesamt die Altmärker, nur träumen. Sie brauchen eine gute Stunde zur nächsten Autobahn und sogar noch viel länger, um zum nächsten Flughafen zu kommen.

Das Verkaufsangebot für das Teileigentum am Supermarkt beläuft sich auf etwas mehr als eine halbe Million Euro. Doch nur weil ein Mitglied der Gemeinschaft sich von seinem Eigentum trennen wolle, bedeute dies ja nicht, dass der gesamte Markt zur Disposition stehe. „Mit dem Mieter hat das nichts zu tun.“ Die gültigen Verträge würden sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken, teilt die Geschäftsführung mit. Und auch der Marktbetreiber selbst unterstreicht diesen Fakt auf Nachfrage der Volksstimme. Die Zukunft der Verkaufseinrichtung steht demnach nicht infrage.

Der Wohn- und Geschäftskomplex, in dessen Erdgeschoss sich der Lebensmittelmarkt inklusive eines Imbisses befindet, war Anfang der 1990er Jahre errichtet worden, als mit erheblichen steuerlichen Vergünstigungen für Immobilienbesitz in Ostdeutschland geworben wurde und Kalbe noch als ein aufstrebender Erholungsort mit Potenzial, besonders im Medizinsektor, galt. Nicht von ungefähr war damals in dem Objekt auch ein Hotel mit mehr als 40 Zimmern geschaffen worden, das seither mehrfach einen Betreiberwechsel erlebt hat. Im Sommer 2023 hatten sich die bislang letzten Pächter zurückgezogen, wobei dies nicht geräuschlos vonstattengegangen war. Von Eigentümerseite waren hier wegen nicht eingehaltener vertraglicher Vereinbarungen auch rechtliche Schritte eingeleitet worden. Das Hotel soll nach einer baulichen Ertüchtigung aber möglichst bald wieder einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Im Lebensmittelmarkt indes hatte es erst vor gar nicht langer Zeit umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen gegeben.