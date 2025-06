50 Jahre Texas-Kiste: Magdeburger geben Einblick in Geschichte von Nordwest

So sah die Baugrube der heutigen Texas-Kiste 1974 aus. Eröffnet wurde die Magdeburger Kneipe 1975.

Magdeburg. - Die Kultkneipe Texas-Kiste in Magdeburg-Nordwest feiert 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Ereignisses wird es am Freitag, 27. Juni 2025, einen Vortrag über die Historie des Stadtteils geben. Die beiden Referenten Torsten Kudela und Jürgen Ehnert geben Einblicke in die Vergangenheit, die Entwicklung und die Gegenwart von Nordwest. Die Texas-Kiste und ihre Geschichte wird zwar erwähnt, aber nicht die zentrale Rolle des Abends spielen, wie einer der Betreiber, Rolf Sowa, erklärt.

Beginn des Vortrags ist gegen 19 Uhr in der Texas-Kiste am Baumschulenweg 48. Ab 18 Uhr wird es schon Gegrilltes und Getränke geben.

Blick in die Geschichte des Texas-Kiste

Angefangen hat es mit einem Schild, das auf den Bau der „Gaststätte Nordwest“ hinwies. Am 18. Mai 1974 wurde dann der Grundstein gelegt. 1975 wurde die heutige Texas-Kiste geöffnet. Sie diente als Treff der Siedler und wurde von ihnen auch mit aufgebaut. Angefangen als „Gaststätte Nordwest“ sei die Kneipe besonders unter jungen Menschen als „Kiste“ bekannt gewesen. Als Andreas Müller 2012 das Lokal übernahm, erhielt es den Namen „Zur Texas-Kiste“.