Stadtratsmitglied Sandra Hietel (links), Ilka Passiel, Schulleiterin der Sekundarschule in Mieste und Bürgermeisterin Mandy Schumacher (rechts) freuen sich darüber, dass „Gardelehrer“ Pascal Mattheis seit April sein Referendariat in Mieste absolviert. Foto: M. Schmidt

Pascal Mattheis ist der erste „Gardelehrer“, der sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat.

Gardelegen l Das Gardelehrer-Projekt der Stadt Gardelegen zeigt erste Erfolge. Denn der erste Lehramtsstudent, der mit einem monatlichen Stipendium der Stadt unterstützt wurde, hat sein Studium erfolgreich beendet. Und er erfüllt auch schon einen Wunsch, der mit dem Stipendium nämlich verbunden ist.

Pascal Mattheis absolviert sein Referendariat an der Miester Sekundarschule. Der 25-jährige Jävenitzer stellte sich am Donnerstag bei einem Ortstermin den Fragen der Pressevertreter. Er unterrichtet in den Fächern Deutsch und Geschichte. In seiner Freizeit widmet er sich ehrenamtlich dem Schutz seiner Mitmenschen als aktiver Feuerwehrmann in der Jävenitzer Feuerwehr.

Ideen gegen Lehrermangel

Es war im Juni 2018, als die Mitglieder des Stadtrates der Hansestadt Gardelegen das „Gardelehrer-Konzept“ für die Lehrergewinnung mit Unterstützung des Kultus-Ministeriums beschlossen hatten. Unter dem Motto „Suchst du noch, oder lehrst du schon?“, wollte die Stadt dem akuten Lehrermangel eigenes Engagement entgegensetzen.

Mittlerweile profitieren vier Lehramtsstudenten von dem „Gardelehrer“-Stipendium. Und Pascal Mattheis gehörte seinerzeit mit zu den ersten Gardelehrer-Stipendiaten. „Mir gefällt es hier in der Miester Schule wirklich sehr gut“, sagte Pascal Mattheis.

Probleme bei Musiklehrern

Auch Schulleiterin Ilka Passiel freute sich über den neuen, „fast fertig ausgebildeten“ Kollegen. Er werde auch dringend gebraucht, denn vom anhaltenden Lehrermangel bleibe auch die Sekundarschule in Mieste nicht verschont. „Wir haben jetzt schon Probleme, einen neuen Musik- oder Kunstlehrer für die Schule zu finden. Für die anderen Fächer sieht es in den kommenden Jahren nicht anders aus. Es werden viele Lehrer in den Ruhestand wechseln“, sagte Passiel.

Daher sei das Engagement der Stadt und das Gardelehrer-Stipendium außerordentlich wichtig . „Es ist schön, dass junge Menschen, die aus der Region kommen und Lehrer werden wollen, mit diesem Angebot eine Möglichkeit haben, ihren Wunschberuf ausüben zu können“, fasste Ilka Passiel zusammen.

„Um dem Lehrermangel weiterhin entgegenzuwirken, suchen wir jetzt in der dritten Runde wieder Interessenten für ein Stipendium als Gardelehrer“, informierte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher. Bis zum 15. September können sich Studierende in den Studiengängen für ein Lehramt an Grund-, Förder- und Sekundarschulen sowie an Gymnasien ab dem ersten Fachsemester bewerben.

Die förderfähigen Studiengänge werden entsprechend der Bedarfsentwicklung aktualisiert und durch die Einheitsgemeinde gesondert veröffentlicht. Abgerufen werden kann die Förderrichtlinie auch auf der Homepage der Stadt unter www.gardelehrer.de.

So werden derzeit Lehrer für die Grundschule in Mieste, für die Gardelegener Karl-Marx-Sekundarschule und das Gymnasium sowie für die Rosa-Luxemburg-Förderschule gesucht.

Interessenten bietet die Stadt ab sofort Unterstützung in vielfältiger Form an. Wichtigster Punkt: ein Stipendium für Lehramtsstudenten in Bedarfsfächern und Bedarfsschulformen. Sie können mit einem monatlichen Betrag von 300 Euro gefördert werden, wenn sie sich im Gegenzug dazu verpflichten, nach Abschluss ihrer Ausbildung in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen zu unterrichten.

„Sehr gerne“, lautete die Antwort von Pascal Mattheis auf die Frage, ob er an der Miester Sekundarschule bleiben würde. Grundsätzlich sei das jedoch eine Entscheidung des Landes. „Natürlich bringen wir uns da schon mit ein, um zusammen mit dem Landesschulamt eine gute Lösung zu finden“, betonte Mandy Schumacher.

Neben der Lehrergewinnung habe das Gardelehrer-Projekt einen weiteren positiven Aspekt gebracht. „Seit 2018 treffen wir uns in regelmäßigen Abständen mit den Leitern der verschiedenen Schulen“, so Schumacher. In den Gesprächen würden auch Probleme angesprochen, für die man auf dem kurzen Weg oftmals auch Lösungen finde.