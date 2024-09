Kalbe. - Spektakuläre Akrobatik, Clownerie und humorvolles Schauspiel – das Brucca-Festival hat am Wochenende (vom 13. September bis zum 15. September) Kalbe deutlich sichtbar zur Künstlerstadt gemacht. An neun verschiedenen Punkten zeigten die internationalen Künstler – das Paar Les Dudes kam beispielsweise aus Kanada – ihre Aufführungen.

Am Roten Wall war eine ungewöhnliche Kombination zu sehen. Eine Boxerin auf dem Drahtseil – Akrobatik mit Boxhandschuhen. Thamar Hampe turnte auf dem schwankenden Seil, machte Handstand auf einem Stuhl und sorgte zwischen den beeindruckenden artistischen Elementen immer wieder mit Slapstick-artigem Schauspiel im Stil eines Charlie Chaplin für Lacher im Publikum.

La Lune Bleue (dt.: Der blaue Mond) zeigten in luftiger Höhe eine spektakuläres und witziges Programm. fotos: marco heide

Der atemberaubendste Act war auf dem Kirchplatz zu sehen. Dort stand ein mehrere Meter hohes Gestell. Das Trio La Lune Bleue zeigte verschiedenste Seilakrobatik ungesichert in großer Höhe. So stand eine Künstlerin freihändig, aufrecht auf der Spitze der Konstruktion. Auch diese Performance sorgte für Staunen und Lacher.

Mika Schnapper und Elena Puchelt kamen bereits zwei Wochen vor dem Festival nach Kalbe und haben ihr Programm vor Ort entwickelt. Marco Heide

Sie zeigte, was für eine enorme sportliche Leistung von den Artisten vollbracht wird. Denn während der Aufführung am Sonnabend setzte um 18 Uhr das Geläut der Nicolai Kirche ein, während eine Künstlerin in etwa fünf Metern Höhe am Seil turnte.

Die niederländische Gruppe Zwermers kombinierte auf der Bühne viele verschiedene Kleidungsstücke. Marco Heide

Das Trio unterbrach für ein paar Minuten die Darbietung und die Artistin hing ganz entspannt in der Luft und überbrückte die Sendepause mit diversen Kunststücken ohne das kleinste Anzeichen von Ermüdung.

Besondere Atmosphäre

Die Macher und Helfer der Künstlerstadt um Corinna Köbele haben mit dem Brucca-Festival erneut eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die in der Region einmalig ist und Besucher, Künstler und Ehrenamtliche gleichermaßen in ihren Bann zieht. Denn das Brucca ist nicht nur Bühne für Akrobatik, Clownerie und Co..

Les Dudes ist ein Künstler-Paar, das aus Kanada nach Kalbe gereist ist. Marco Heide

„Es ist ein Treffpunkt von Menschen, die bereits mit der Künstlerstadt zu tun hatten. Neben den lokalen Unterstützern kommen die Helfer aus ganz Deutschland, weil sie die Atmosphäre schätzen“, sagt Corinna Köbele. Und diese Atmosphäre sprang auch in diesem Jahr wieder über.

Auch wenn der Wind am Sonnabendnachmittag ganz schön durch Kalbe pfiff, schlenderten hunderte Besucher durch die Stadt und verfolgten die Aufführungen, die an teilweise ungewöhnlichen Orten gezeigt wurden – unter anderem auch in einer Gartenparzelle an der Ostpromenade.

„Wir möchten Momente erzeugen, die das ganze Jahr über im Gedächtnis bleiben. Und ich bin mir sicher, dass viele Besucher, die nun an dem Garten vorbeigehen, daran denken, was sie dort beim Brucca gesehen haben“, erklärt Corinna Köbele.

Das Festival in der Künstlerstadt trifft mittlerweile nicht nur bei den Besuchern auf große Resonanz. „Die Künstler fluten uns mittlerweile mit Anfragen. Durch den Austausch in der Szene untereinander verbreitet sich der gute Ruf des Festivals“, erzählt Köbele und ergänzt: „Im Januar muss diese Nachricht Brasilien erreicht haben, da uns von dort ganz viele Anfragen erreicht haben.“

Grundsätzlich sehen sich die Macher die Acts vorher möglichst live an. Marion Dunkert und Bendix Heinrich besuchen jedes Jahr eine große Artisten- und Zirkus-Messe in Belgien, um neue Künstler für Kalbe zu finden. „Wir zeigen jedes Jahr ein neues Programm“, sagt Köbele und macht neugierig auf das nächste Brucca-Festival.