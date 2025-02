Stadt und Ortschaftsrat Lindstedt wollen einen Neubau an der Wasserstraße, die Feuerwehr will ihr altes Areal behalten, auch wenn das enorme Auswirkungen auf die Kosten haben wird.

Lindstedt. - Kein Weiterkommen in Lindstedt – der Stadtrat soll’s nun richten und Entscheidungen treffen. Es geht um den geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Nach Wiepke und Letzlingen sollte nun auch in Lindstedt neu gebaut werden. Das Gerätehaus befindet sich mitten im Dorf auf dem sogenannten Knipps Hof in uralten Scheunen. Heute nicht mehr tragbar. Darüber sind sich alle Beteiligten auch einig. In der Standortfrage indes gibt es offenbar eine große Diskrepanz, wie Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher am Montagabend im städtischen Bauausschuss informierte.