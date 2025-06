Teils über Stunden waren Menschen in der Region Gardelegen nach dem Unwetter am Donnerstag ohne Strom. Die Avacon spricht von einer anspruchsvollen Lage.

Stromausfall bis zu sechseinhalb Stunden in Dörfern um Gardelegen

Eine Avacon-Verteilerstation: Rund 150 Trafostationen fielen bei dem Unwetter am Donnerstag aus. Viel Arbeit für die Monteure der Avacon.

Gardelegen - Im Raum Gardelegen fielen zwischen 16.12 Uhr und 23.50 Uhr durch das Unwetter etwa 150 Trafostationen aus. Das sorgte für Stromausfälle von einer Minute bis etwa sechseinhalb Stunden in einigen Haushalten, wie die Avacon am Freitag auf Volksstimme-Nachfrage hin bestätigte. Ursache waren zumeist Bäume und Äste, die in die Freileitungen gefallen waren.