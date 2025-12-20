Die Stromverbindung Südostlink+ soll im Altmarkkreis mitten durch den Wald gehen. Förster protestierten. Dank eines neuen Verfahrens könnten die Bäume stehenbleiben. Bisher schien das unmöglich.

Stromtrasse Südostlink+ wird gebaut: Dürfen Bäume jetzt doch stehen bleiben?

Die Kabel der künftigen Stromtrasse "Suedostlink+" sollen zumeist in offener Grabenbauweise verlegt werden. Unter dem Wald bei Gardelegen könnte aber das HDD-Verfahren zum Einsatz kommen. Die Bäume könnten damit stehen bleiben.

Altmarkkreis. - Überraschende Neuigkeiten gibt es von der Hochspannungs-Gleichstrom-Verbindung Südostlink+. Diese soll in Verbindung mit dem Südostlink Strom aus dem Norden in den Süden transportieren. Die Kosten liegen bei rund 11 Milliarden Euro (Stand 2023). Im Altmarkkreis soll die Stromautobahn im Erdreich verlaufen. Seit langem laufen die Vorbereitungen. Durch Hinweise aus der Öffentlichkeitsbeteiligung werden im hiesigen Abschnitt nun zwei neue Varianten geprüft.