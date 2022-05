Sturmschäden Sturm Ylenia schlägt in Gardelegen nicht nur Dächer kaputt

Das Orkantief mit dem seltenen Namen hält die Einsatzkräfte um Gardelegen und Kalbe in Atem. Und es sorgt für reichlich Schäden, nicht nur an Häusern. Ein Lkw-Fahrer nahe Kalbe glaubt nicht, was geschieht, als eine heftige Böe seinen Kaster erfasst ...