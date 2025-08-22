Das Nesselgift des Eichenprozessionsspinners macht nicht nur Menschen krank. Eine Pferdehalterin aus der Altmark musste das erleben. Sie hat Angst um die Region.

Stute im Drömling wird nach Kontakt mit Eichenspinner schwer krank

Der Drömling ist ein beliebtes Naherholungsziel zum Wandern, Fahrradfahren oder zum Reiten, wie hier auf dem Weg von Mieste nach Kämkerhorst. Leider stehen hier auch viele Eichen. Gefahr nicht nur für Menschen.

Gardelegen. - Noch nie war es so schlimm wie in diesem Jahr. Der Eichenprozessionsspinner hatte die Altmark ab dem späten Frühjahr fest im Griff. In manchem Dorf konnten die Menschen kaum noch aus dem Haus gehen. Überall flogen die winzigen Brennhaare durch die Luft.