Neues Angebot Taijinquan: Brunauer gibt Anfängerkurs in Kalbe

Falko Nabel widmet sich seit vielen Jahren der chinesischen Kampfsportart, mit der jeder besser zu sich selbst finden kann. Demnächst auch wieder in Kalbe.

Von Cornelia Kaiser 09.01.2026, 06:00
Falko Nabel beim Taijinquan in den eigenen vier Wänden.
Falko Nabel beim Taijinquan in den eigenen vier Wänden. Foto: Cornelia Kaiser

Kalbe - Langsam und mit Bedacht führt er seine Bewegungen aus und atmet dabei ganz bewusst. Malteserhündin Pepper schaut ihrem Herrchen Falko Nabel aufmerksam bei seinen Übungen zu. Sie scheint sich in diesem Moment allerdings nicht mehr zu fragen, was der Mann da eigentlich macht. Sie kennt das schon.