Falko Nabel widmet sich seit vielen Jahren der chinesischen Kampfsportart, mit der jeder besser zu sich selbst finden kann. Demnächst auch wieder in Kalbe.

Falko Nabel beim Taijinquan in den eigenen vier Wänden.

Kalbe - Langsam und mit Bedacht führt er seine Bewegungen aus und atmet dabei ganz bewusst. Malteserhündin Pepper schaut ihrem Herrchen Falko Nabel aufmerksam bei seinen Übungen zu. Sie scheint sich in diesem Moment allerdings nicht mehr zu fragen, was der Mann da eigentlich macht. Sie kennt das schon.