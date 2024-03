Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen/Roxförde - Ein kleines Häuschen, das beim nächsten Umzug einfach mit in die neue Stadt kommt, oder in dem man im Sommer an der Ostsee und im Winter in der Heimat wohnen kann. Klingt traumhaft – und das gibt es in Roxförde.